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القائد العام للحرس الثوري: التعبئة حقيقة عظيمة ورائعة

القائد العام للحرس الثوري: التعبئة حقيقة عظيمة ورائعة
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي قوات التعبئة (بسيج) بمثابة هبة الهية وحقيقة عظيمة ورائعة.

العالم - ايران

ووصف اللواء حسين سلامي، في كلمته أمام حشد من قوات التعبئة بمحافظة خراسان الجنوبية اليوم الاربعاء، أسر الشهداء بمثابة عيون ومصابيح الشعب الإيراني والعالم الإسلامي ، و"إنه لشرف عظيم أن نخدم هؤلاء الأحبة".

وعدّ القائد العام للحرس الثوري كوادر التعبئة رجال مخلصون ومجاهدون في سوح الجهاد.

وأكد سلامي: الإمام الراحل صنع معجزة فكرية بمبادرة تأسيس هذه المنظمة في البلاد.

ووصف قائد الثورة بمثابة تعبوي مضحي وأن القائد الأعلى للقوات المسلحة حول قوات التعبئة الى شجرة طيبة.

وأوضح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية : إنه بفضل هذا العطاء الرائع والسلس للفضائل بين كوادر التعبئة، تكرست روح التضحية بالنفس والشجاعة الحسينية والاستشهاد والصدق والمحبة والإيمان والحرية وكل ما هو فضيلة.

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