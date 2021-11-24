"جيروزاليم بوست": شعبية حماس تتزايد في القدس

العالم - فلسطين

وأضاف تقرير للصحيفة كتبه "خالد أبو طعمة" أن حركة حماس التي تحكم غزة تحظى بدعم كبير بين فلسطينيي القدس، رغم القمع الإسرائيلي لكوادرها في المدينة، إضافة إلى قمع السلطة لها في الضفة الغربية.



ورغم مطاردة الاحتلال والسلطة لكوادر الحركة في المنطقتين، إلا أن الحركة تؤكد أنها تضع القدس في مقدمة اهتماماتها وهو ما ظهر في تنفيذ المقدسي فادي أبو شخيدم الأحد المنصرم، عملية إطلاق نار عند باب السلسلة أحد أبواب القدس المحتلة.



وبحسب الصحيفة، فإن شعبية حماس في القدس وأيضاً الضفة قد ارتفعت أثناء وبعد حرب غزة التي وقعت في مايو الماضي ودامت 11 يوماً.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب التي اندلعت على خلفية طرد عائلات الشيخ جراح من منازلها والانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، وتحديداً في المسجد الأقصى، جعلت حماس في أعين المقدسيين والفلسطينيين عامة بمثابة "حامية" القدس وسكانها ومواقعها المقدسة الإسلامية والمسيحية.



ويُنظر إلى حماس على أنها بادرت بمعركة "سيف القدس" لوقف عمليات إخلاء الشيخ جراح وإجبار الاحتلال على إلغاء استفزازاتها في البلدة القديمة بالقدس وفي الحرم القدسي، وكان من بين هذه الممارسات مسيرة الأعلام التي نظمها المتطرفون اليهود والتي استفزت المقدسيين وكل الفلسطينيين.



وخلال حرب غزة وبعدها، كان آلاف المسلمين يتظاهرون عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، مرددين هتافات مؤيدة لحركة حماس والقسام، كما حيوا محمد ضيف قائد الكتائب تحديداً.