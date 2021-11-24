حمدوك: الاتفاق السياسي هدفه حماية السودان

العالم - أفريقيا

والتقى حمدوك، أمس الثلاثاء، مع عدد من مديري الجامعات السودانية، وأعرب عن تقديره لموقف الوفد الداعم للاتفاق السياسي والتحول المدني الديمقراطي وتكوين حكومة كفاءات.. وقال: "هذا ما أتوقعه من قادة المجتمع والمؤسسات التعليمية في السودان".



ورحب رئيس الوزراء السوداني بمقترحات مديري الجامعات فيما يتعلق بخلق وفاق وطني سياسي ودعمهم للحكومة فيما يختص بترشيحات الحكومة المدنية الجديدة.



وأعرب الوفد عن دعمه لموقف رئيس الوزراء في التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.



ودار خلال اللقاء الحديث حول أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد البداية للعمل الجماعي والدؤوب من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي.