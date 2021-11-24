12 ألف قطعة أثرية.. هذه أبرز تفاصيل المتحف المصري الكبير

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افتتاح المتحف المصري الكبير ينتظره العالم خاصة بعد ارتباط افتتاحه بانتهاء فيروس كورونا، وهو ما أكده المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، عاطف مفتاح.

12 ألف قطعة أثرية

وكشف مفتاح أنه على الرغم من انتهاء الأعمال الفنية بالمتحف بنسبة 100 بالمئة، إلا أنه لم يُعلن رسميا عن افتتاح المتحف، متوقعا أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل 2022.

وأعلن المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، في تصريحات خاصة أن الافتتاح سيضم شخصيات عالمية، ويخضع حاليا للدراسة الواعية لتنفيذه بالشكل اللائق بالحضارة المصرية ومحبيها.

وعن سير العمل بالمتحف الآن؛ يوضح مفتاح أنه جارٍ حاليا تثبيت "فتارين"، وقواعد تثبيت الآثار بقاعات العرض الرئيسية ويتضمن حوالى 12 ألف قطعة أثرية.

وشدد على أن القطع الأثرية المعروضة بالمتحف تعرض الحضارة المصرية القديمة من فترة بداية الأسر المصرية إلى العصر اليوناني الروماني.

وكشف عن أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والهندسية بقاعة العرض الرئيسية بنسبة 100 بالمئة، وأعمال التشطيبات بنسبة 99 بالمئة.

أول مسلّة مُعلّقة

ويضيف المسؤول المصري أن أول ما يشاهده الزائر فور دخوله المتحف هي المسلة المُعلَّقة للملك رمسيس الثاني، حيث تم معاينة المسلة عند استلامها بالمتحف، وكانت الفكرة تجسد العرض الفريد الذي يحقق تجربة مختلفة للزائر من خلال رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني أسفل بدن المسلة الذي ظل مختفيا عن الأنظار أكثر من 3000 عام، وبذلك يكون أول ميدان مُسلَّة معلقة في العالم بالمتحف المصري الكبير.

وعن التخطيط الهندسي للمشروع؛ شرح المسؤول المصري أن الزائر سيجد فور دخوله قاعة البهو العظيم، وهي قاعة عرض مفتوحة يصعد من خلاله الزائر لقاعتي الملك توت عنخ أمون وقاعات العرض الرئيسية.