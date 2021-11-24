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5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين!

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين!
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية التابعة لحكومة رام الله، مي الكيلة، عن تسجيل 5 وفيات، و257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و194 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 3، طوباس 6، بيت لحم 25، الخليل 49، جنين 16، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 25، طولكرم 7، نابلس 13، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 106".

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقد توزعت حالات التعافي الجديدة، حسب التالي: "ضواحي القدس 3، طوباس 3، بيت لحم 15، الخليل 41، جنين 13، رام الله والبيرة 11، طولكرم 3، نابلس 4، سلفيت 1، قطاع غزة 100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، ويعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 70 مصابا، منهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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