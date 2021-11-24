قطر تعتقل صحفيين نرويجيين وتحتجزهما لأكثر من 30 ساعة

العالم- قطر

وأوضحت شبكة "إن آر كيه" التلفزيونية أن الحكومة القطرية لم ترد على الفور على طلب للتعليق على اعتقال هالفور إيكيلاند ولقمان غرباني، اللذين كانا موجودين في قطر لتغطية التقارير عن كأس العالم لكرة القدم المقبل.

وقيل إنه تم اعتقال الصحفيين بعدما قدما تقريرا على الهواء مباشرة عن ظروف معيشة العمال المغتربين.

وقال الصحفيان للشبكة التلفزيونية النرويجية إنه لم يسمح لهما بالمغادرة بمعداتهما.

وانتقد اتحاد الصحفيين النرويجيين اعتقال الصحفيين.

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن وزارة الخارجية قررت استدعاء سفير الدوحة لديها على خلفية واقعة هذا الاحتجاز.

وأكدت وكالة الأنباء النرويجية (NTB)، وهي أكبر وأقدم وكالة إخبارية في البلاد، أن السفير القطري استدعي لتقديم توضيحات بشأن واقعة احتجاز الصحفيين.