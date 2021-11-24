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وكالة الانباء الاماراتية تعلن عقد اجتماع بين مساعد الخارجية الايرانية باقري كني ومستشار وزير الخارجية الاماراتي انور قرقاش في ابو ظبي

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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