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امير عبداللهيان خلال اتصال بنظيره الصيني عبر فيديو كنفرانس: ايران ستذهب الى مفاوضات فيينا بارادة جادة للتوصل لنتائج جيدة

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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