تشاووش أوغلو يبحث مع حمدوك تطورات الأوضاع السياسية في السودان

العالم - أفريقيا

وبحسب وكالة "الاناضول" أعرب تشاووش أوغلو خلال اتصال هاتفي مع حمدوك، عن "ارتياحه لحل الأزمة السياسية الأخيرة في السودان بالإجماع"، مؤكدا "موقف أنقرة الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان".

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن العسكريين السودانيين رفعوا الإقامة الجبرية قبل أيام عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، وسط أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن عودته لرئاسة الحكومة.

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد الماضي في القصر الجمهوري في الخرطوم، وقعا على اتفاق سياسي يهدف لاحتواء الأزمة في البلاد، وتضمن الاتفاق عودة حمدوك لرئاسة الوزراء مرة أخرى.