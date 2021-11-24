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شاهد..مجزرة العدوان الأميركي السعودي في الحديدة

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

على دموع المدنيين والمغلوب على امرهم، يتبجح العدوان السعودي الامريكي، بطائراته وصواريخه المحرمة دولياً في استخدامها ضد الابرياء العزل.

العالم - مراسلون

وضمن مسلسل الخروقات اليومية، استهدف العدوان اسرة بأكملها في منطقة المرير بمديرية حيس جنوب الحديدة، ليسقط الجنين من بطن امه شهيداً، ويسقط اباه ممزق الجسد مفارقً زوجته من حياة لا يحسدهما عليها احد.

وكحال الكثير من سكان المنازل المدمرة ممتلكاتهم على ايدي المرتزقة، يصف احد مالكي اكبر مصانع القص للحجارة والدموع تملأ عينيه، حالة الغبن والقهر جراء ما تعرض له مصدر رزقه الوحيد من نهب وتدمير، ناهيك أن هذا المصنع كان يشكل مصدر دخل لأكثر من 80 أسرة.

هول بشاعة الموقف وضخامة الجرم الامريكي بحق الالاف في الساحل الغربي، يراه السكان لن يسقط بالتقادم فحق الرد على المعتدي مكفول في النظام والقانون.

جريمة حرب بشعة بكل الاعراف والمقايس الدولية، هكذا يصفها السكان هنا، بما يصفها العدوان ومرتزقته على عكس من ذلك.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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