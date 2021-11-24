الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كمالوندي: غروسي أعلن أن المفاوضات في طهران لم تنته

كمالوندي: غروسي أعلن أن المفاوضات في طهران لم تنته
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اليوم الاربعاء، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا الى اتفاقات عامة حول كيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واتفقتا على مواصلة مشاوراتهما لإكمال الإطار وتفاصيل استمرار التعاون.

العالم - إيران

وبخصوص نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران، قال بهروز كمالوندي: أجرى غروسي محادثات مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان فضلا عن لقائه ومحادثاته مع محمد اسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني.

وأضاف: ان المحادثات جرت في أجواء بناءة، وقد توصل الجانبان الى اتفاقات عامة فيما يرتبط بكيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال كمالوندي: أعلن جروسي في مجلس المحافظين أن المفاوضات في طهران لم تنته، وخلال هذه الفترة لم نتمكن من معالجة جميع القضايا وتلخيصها.

وأضاف: تقرر مواصلة المشاورات حتى يتم الحصول على النتيجة الكاملة.

يتبع..

روابط ذات صلة

كمالوندي: مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة وصل إلى 25 كيلوغراما

كمالوندي: على وكالة الطاقة ألا تتجاوز سلطاتها

كمالوندي: على الوكالة الدولية ألا تعطل المسار البناء الجاري بتقارير متحيزة

كمالوندي: عمليات تفتيش مراكزنا النووية مستمرة في اطار اتفاق الضمانات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-11-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-11-2021

الأمم المتحدة تحذر من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا

شاهد بالفيديو.. هل يفعلها الموساد مع بايدن كما حصل مع كينيدي؟

مصر.. حبس صيدلانية قتلت ابنتها 28 عاما

كمالوندي: غروسي أعلن أن المفاوضات في طهران لم تنته