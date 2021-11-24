كمالوندي: غروسي أعلن أن المفاوضات في طهران لم تنته

العالم - إيران

وبخصوص نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران، قال بهروز كمالوندي: أجرى غروسي محادثات مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان فضلا عن لقائه ومحادثاته مع محمد اسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني.

وأضاف: ان المحادثات جرت في أجواء بناءة، وقد توصل الجانبان الى اتفاقات عامة فيما يرتبط بكيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال كمالوندي: أعلن جروسي في مجلس المحافظين أن المفاوضات في طهران لم تنته، وخلال هذه الفترة لم نتمكن من معالجة جميع القضايا وتلخيصها.

وأضاف: تقرر مواصلة المشاورات حتى يتم الحصول على النتيجة الكاملة.

يتبع..