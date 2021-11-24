الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-11-2021

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-11-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-11-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-11-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تبني حماس لعملية باب السلسلة بالقدس.. ماذا تريد ان تقول؟

السعودية تستخدم أسلحة محرمة دولياً والسبب..

في البيت الابيض حكم بايدن..بين العنصرية والإقتصاد وشبح "هاريس"

شاهد.. تداعيات انهيار الليرة على المشهد التركي

لجنة الانتخابات الليبية تعلن القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة

العدل الدولية تغرم البحرين بـ200 مليون يورو لصالح مصرفين إيرانيين