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انصارالله: نعتبر تصنيف أستراليا حزب الله منظمة إرهابية خطوة تأتي في إطار خدمة الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية العادلة

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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