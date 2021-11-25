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الدفاع الروسية: إطلاق ناجح لصاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1في" يحمل مركبة فضائية

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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