الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

إدانة 3 أميركيين بجريمة قتل شاب من أصول إفريقية

إدانة 3 أميركيين بجريمة قتل شاب من أصول إفريقية
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة في ولاية جورجيا الجنوبية، الأربعاء، بإدانة ثلاثة أميركيين بيض بتهمة القتل لمطاردتهم شابا من أصول إفريقية وإطلاق النار عليه حتى الموت، وذلك في نهاية محاكمة شابتها اتهامات بالعنصرية، واستقطبت الاهتمام في الولايات المتحدة.

العالم- الأميرکيتان

وأدانت هيئة محلفين في برونسويك في جورجيا بعد مداولات استغرقت أقل من 12 ساعة، ترافيس ماكمايكل الذي أطلق النار على أحمد أربيري وأرداه، إضافة الى والده غريغوري وجاره ويليام "رودي" براين، بالقتل العمد وتهم أخرى.

ويواجه ترافيس البالغ 35 عاما وغريغوري البالغ 65 عاما، وهو شرطي متقاعد، وبراين البالغ 52 عاما عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الجريمة التي وقعت في فبراير 2020، وذهب ضحيتها أربيري البالغ 25 عاما.

وهتف الحضور في المحكمة بعد النطق بالحكم "رددوا اسمه. أحمد اربيري. رددوا اسمه. أحمد أربيري".

وكان مقطع فيديو يوثق إطلاق النار على أربيري الأعزل قد انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في إذكاء احتجاجات العام الماضي ضد التمييز العنصري بعد وفاة جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض في مينيسوتا.

وادعى المتهمون أنهم اشتبهوا بأن أربيري كان لصا، مستندين إلى قانون قديم في الولاية جرى إلغاؤه يسمح للمواطنين العاديين بالقيام باعتقالات.

لكن المدعين العامين اعتبروا أنه ليس لديهم أي تبرير لمحاولة القبض عليه ولم يبلغوه أنهم يقومون باعتقاله وهو يهرول في حي ستيلا شورز الذي يعيشون فيه.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حكم بايدن..بين العنصرية والإقتصاد وشبح "هاريس"

إنقسام في أمريكا بعد تبرئة"ريتنهاوس"من تهمة قتل المتظاهرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حملة فلسطينية واسعة ضد سياسات فيسبوك

خطيب زادة: منظمة التعاون الإسلامي لديها طاقات هائلة في تحقيق الوحدة الإسلامية

فوائد النعناع.. يخفف أعراض القولون العصبى ونزلات البرد

اميركا تحذر آبي أحمد بعد توجهه لساحة المعركة ضد جبهة تيغراي

شاهد بالفيديو.. هل تنفذ المغرب حرب بالوكالة لـ"اسرائيل" في المنطقة؟

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا