فوائد النعناع.. يخفف أعراض القولون العصبى ونزلات البرد

العالم - صحة

وحسب ما ذكره موقع healthline، فإن فوائد النعناع عديدة، وهى:

1: تخفيف أعراض القولون العصبي

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول، والذي يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي من خلال تأثيره المريح على عضلات الجهاز الهضمي.

2: يساعد في تخفيف عسر الهضم

قد يكون النعناع فعالا أيضا في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل اضطراب المعدة وعسر الهضم، حيث أظهرت دراسات متعددة أن الطعام يمر عبر المعدة بشكل أسرع عندما يتناول الناس زيت النعناع مع الوجبات.

3: يمكن أن يحسن وظيفة الدماغ

بالإضافة إلى تناول النعناع، هناك ادعاءات بأن استنشاق رائحة الزيوت الأساسية من النبات يمكن أن يوفر فوائد صحية، بما في ذلك تحسين وظائف المخ .

4:يقلل من آلام الرضاعة الطبيعية

عادة ما تعاني الأمهات المرضعات من حلمات مؤلمة ومتشققة، مما قد يجعل الرضاعة الطبيعية مؤلمة وصعبة، أظهرت الدراسات أن وضع النعناع على الجلد يمكن أن يساعد في تخفيف الألم المصاحب للرضاعة الطبيعية .

5: يهدئ أعراض نزلات البرد

تحتوي العديد من علاجات البرد والأنفلونزا التي لا تستلزم وصفة طبية على المنثول، وهو مركب أساسي في زيت النعناع يعتقد الكثير من الناس أن المنثول هو مزيل احتقان أنفي فعال يمكنه التخلص من الاحتقان وتحسين تدفق الهواء والتنفس.