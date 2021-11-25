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58 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء إغلاقات الاحتلال

58 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء إغلاقات الاحتلال
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

قدر تقرير هو الأول من نوعه، أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” وكشف عنه الأربعاء، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الإغلاقات الإسرائيلية في المدّة 2000-2019.

العالم - فلسطين

وكشف عن التقرير في مؤتمر صحفي عقده في جنيف محمود الخفيف ورامي العزة، من وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في “اونكتاد”، واستضافه معهد أبحاث السياسات الفلسطيني “ماس” عبر منصة “زووم”.

ويسلم التقرير للأمم المتحدة في 29 تشرين الآخِر الجاري، الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الخفيف: إن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الإغلاقات (58 مليار دولار) خلال المدّة تعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019.

والتقرير واحد من سلسلة تقارير سنوية بدأ “اونكتاد” بإعدادها منذ عام 2016، تتناول كلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف الخفيف: “نسعى لتقدير وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل سيناريو عدم وجود احتلال. هذه التقارير تكشف عن وضع صعب للغاية”.

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