شاهد.. الشعب المغربي يقف امام مؤامرة التطبيع مع الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

كما قالت الناشطة السياسية امال وهدان ان الاحتلال يعتقد انه يستطيع تطويع الشعوب ويعقد اتفاقيات مع الحكومات وان الحزب الحاكم في المغرب سابقا اتاح للعدو ان يتمدد بهذه الطريقة مع الحكومة لكن الاجواء الشعبية والرفض الشعبي لهذه الاتفاقية وللتطبيع مع العدو تؤكد ان هذه المؤامرة لن تمر على الشعب.

واكدت الناشطة السياسية الى ان ما يريد ان يفعله هذا الاحتلال الصهيوني في المغرب هو اثارة النعرات ما بين المغرب والجزائر معتقدا انه يشكل تهديدا امنيا على الجزائر وهو ما يحاول ان يفعله مشيرة لقتل ضابطان اسرائيليان يعلمان كمستشارين على الحدود الموريتانية والصحراء الغربية.

واشارت امال وهدان الى وجود عملية تصدير للجيش الصهيوني من خلال خبراء واستشاريين هم بالاساس مخابرات من اجل اثارة النزعات واستمرار النزاع مع الصحراء المغربية من جهة وضرب الجزائر من جهة اخرى.

ولفتت الناشطة السياسية الى ان الجزائر تدرك هذه المعادلة فقطعت علاقتها مع المغرب بشكل تام استعداد لهذه المرحلة التي كان يراقبها مخابراتيا وعبر الجيش معتبرة ان الجزائر هي سد منيع امام التمدد الاسرائيلي في المغرب العربي.

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