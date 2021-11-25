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في خطوة استفزازية..

مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس

مستوطنون ينصبون
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

نصب مستوطنون، اليوم الخميس، "شمعدانا" ضخما على سطح مسجد في قرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس.

وقال أنس عبيد أحد سكان القرية، إن مستوطنين برفقة طواقم تابعة لمنظمات استيطانية نصبت "شمعدانا" ضخما على مسجد قرية النبي صموئيل.

ونصب مستوطنون، أمس، شمعداناً ضخماً في ساحة حائط البراق، استعداداً للاحتفال بعيد الأنوار "الحانوكاه" العبري.

يذكر أن قرية النبي صموئيل معزولة بالكامل خلف جدار الفصل العنصري ولا يسمح لأحد بدخولها سوى أهلها، ويقطنها نحو 250 مواطنا.

واستنكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله حسام أبو الرب، وضع قوات الاحتلال الإسرائيلي الشمعدان على سطح المسجد.

وبين أبو الرب، في بيان اليوم الخميس، خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المكثفة على هذا المسجد، والتي تأتي في سياق التعرض لحرمة المسجد وقدسيته، مؤكدا رفضه لأي تدخل إسرائيلي في شؤون المقدسات الإسلامية.

وأوضح أن هذا المسجد تعرض لسلسلة من الاعتداءات السابقة من حرق وتكسير ومنع الأذان وخلع لمكبرات الصوت، وتعرض المصلين الى الضرب من المستوطنين، إضافة إلى إحاطة سلطات الاحتلال المسجد بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، وإغلاق الطابق الثاني منه، ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه مهجورا.

وبين "أبو الرب" أن الاحتلال يهدف من هذه الإجراءات إلى تحويل المسجد إلى مكان أثري وسياحي يهودي، وطمس معالمه الإسلامية.

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في خطوة استفزازية.. مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس

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