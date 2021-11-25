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ا ف ب: ارتفاع عدد ضحايا التفجير بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو الى 8 قتلى

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

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