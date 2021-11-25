الكويت والإمارات تعلنان موقفهما من اجتماع "أوبك+" المقبل

العالم - الكويت

وأكدت وزارة النفط الكويتية، في بيان، التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف أوبك+ ونفت وجود أي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ويضم تحالف أوبك+ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعددا من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة.

وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، الخميس، إن الإمارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق أوبك+ ولا يوجد لديها "موقف مسبق" بشأن الاجتماع المقبل للتحالف، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وقال البيان: "أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة "أوبك بلس" ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل".

وأضاف أن الوزارة "تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة أوبك+ في اجتماعها المقبل".

وقال مصدران من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء، إن من المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها في المجموعة المعروفة بـ أوبك+ اجتماعين الأسبوع المقبل لتحديد السياسات، إذ سيُعقد اجتماع في الأول من كانون الأول/ ديسمبر لأعضاء أوبك فقط واجتماع آخر في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر لـ أوبك+.



وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحفيين يوم الثلاثاء، إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيدا من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضا في المعروض.



وتعارض أوبك+، التي تضم في عضويتها روسيا، طلبات واشنطن ودول مستهلكة أخرى لزيادة أسرع للإنتاج وتتمسك بخطتها بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ آب/ أغسطس.