ألمانيا تعتزم تسهيل حصول اللاجئين على جنسيتها

العالم ـ أوروبا

وأعلنت الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاب كل من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والديمقراطيين الأحرار، أنها تخطط لجعل ألمانيا وجهة أكثر جذبا للمهاجرين، وتسهيل الحياة لطالبي اللجوء الراغبين في الاندماج.

وأشارت صحيفة مورجن بوست، إلى أن الائتلاف الجديد اتفق كذلك على تقديم قانون يتيح تعدد الجنسية، وحاليا يتطلب الحصول على الجنسية الألمانية عموما أن يتخلى طالبها عن أى جنسية أخرى رغم وجود استثناءات بينها مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ومن المتوقع أن يمنح القانون الجديد الجنسية الألمانية للأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنبيين لو كان أحدهما مقيما في ألمانيا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات، ووفقا للوكالة سيتم استبدال الشرط الأساسي للحصول على الجنسية والمثير للجدل وهو العيش وفقا لأسلوب الحياة الألماني بمعيار أوضح في القانون الجديد.

أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لديهم إقامة مؤقتة في ألمانيا، سُيمكن القانون الجديد هذه الفئة من الحصول على إقامة أكثر أمانا، وإحضار أُسرهم بعد أربع إلى ست سنوات لو أحسنوا الاندماج في المجتمع.