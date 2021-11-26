إنتاج ايران من الصلب يلامس 22.4 مليون طن خلال 10 أشهر

العالم - ايران

وقالت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الأخير إن إنتاج الصلب الإيراني شهد انخفاضا بنسبة 15.3 في المائة خلال أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ 2.2 مليون طن.

وشهد إنتاج إيران من الصلب في سبتمبر 2021 انخفاضا لأول مرة خلال فترة تفشي كورونا ، اذ انخفض بنسبة 51.4 في المائة حيث لامس 1.3 مليون طن بالمقارنة بذات الفترة من عام 2020 ،الا ان أكتوبر شهد ارتفاعا في انتاج الصلب وبالتالي تم التعويض عن جزء كبير من هذا الانخفاض.

ووفقًا لهذا التقرير ، بلغ إنتاج إيران من الصلب في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 22.4 مليون طن ، ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لكنها ماتزال ضمن البلدان العشرة الاولى في العالم بانتاج الصلب.