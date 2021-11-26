الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إنتاج ايران من الصلب يلامس 22.4 مليون طن خلال 10 أشهر

إنتاج ايران من الصلب يلامس 22.4 مليون طن خلال 10 أشهر
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

استطاعت ايران انتاج نحو 22.4 مليون طن من الصلب خلال 10 أشهر من العام الجاري ورغم انخفاضه في سبتمبر/ ايلول الا انها نجحت رفع الانتاج في أكتوبر بنسبة كبيرة.

العالم - ايران

وقالت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الأخير إن إنتاج الصلب الإيراني شهد انخفاضا بنسبة 15.3 في المائة خلال أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ 2.2 مليون طن.

وشهد إنتاج إيران من الصلب في سبتمبر 2021 انخفاضا لأول مرة خلال فترة تفشي كورونا ، اذ انخفض بنسبة 51.4 في المائة حيث لامس 1.3 مليون طن بالمقارنة بذات الفترة من عام 2020 ،الا ان أكتوبر شهد ارتفاعا في انتاج الصلب وبالتالي تم التعويض عن جزء كبير من هذا الانخفاض.

ووفقًا لهذا التقرير ، بلغ إنتاج إيران من الصلب في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 22.4 مليون طن ، ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لكنها ماتزال ضمن البلدان العشرة الاولى في العالم بانتاج الصلب.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

صادرات منتجات الصلب الايراني تنمو 50 بالمئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبرز الصور الملتقطة لهذا الأسبوع

للمرة الأولى ممثلو أقلية الهزارة يعلنون دعمهم حكومة "طالبان"

الجزائر: زيارة غانتس للمغرب استهداف لنا

بريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بسبب فيروس كورونا

العامري لـبلاسخارت: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية؟

عودة 617 عراقيا عالقا على الحدود البيلاروسية