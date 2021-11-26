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الصين: لا تسوية بشأن تايوان... واشنطن ’تتوهّم’

الصين: لا تسوية بشأن تايوان... واشنطن ’تتوهّم’
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكّدت وزارة الدفاع الصينية، أنه ليس هناك أي مجال للتسوية بشأن تايوان، وأنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تكون لديها أي أوهام بشأن ذلك.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في مؤتمر صحافي: "إن الصين لن تتنازل عن تايوان"، مضيفاً: "لقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن مبادئ تطوير العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين هي منع التعديات على سيادة جمهورية الصين الشعبية وكرامتها ومصالحها الرئيسية. وهذا ينطبق بشكل خاص على تايوان. والصين لن تسمح بأي مجال لحل وسط".

كما أورد بيان وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة "أدلت بعدد من التصريحات غير المسؤولة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والطلعات الاستطلاعية للطائرات البَحرية، وقامت بالعديد من الاستفزازات، وفي هذا الصدد، سيكون من الطبيعي أن تُظهر الصين مثابرة وتكافح بحزم ضد هذا التوجه".

واعتبرت وزارة الدفاع الصينية أن تصرفات القوات المسلحة الأميركية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي نوع من الاستفزازات.

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الصين: لا تسوية بشأن تايوان... واشنطن ’تتوهّم’

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