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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في طولكرم وبيت لحم بالضفة المحتلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في طولكرم وبيت لحم بالضفة المحتلة
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة ثلاثة مواطنين، عقب اقتحام جيش الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق طولكرم ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

العالم - الاحتلال

ففي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل المواطن والأسير المحرر حاتم حافظ فقها ونجله الأسير المحرر قسام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل فقها وعاثت فيه خرابًا ودمارًا في محتوياته قبل أن تعتقل حاتم ونجله قسام.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم اقتحامت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الله الهريمي في شارع الصف بالمدينة اضافة إلى منزلي المواطنين عيسى فوزي زعول، وحسن علي عبد الله حمامرة، من قرية حوسان غربا.

واعتقلت قوات الاحتلال في مخيم دهيشة المواطن إبراهيم منير عرفة، حيث وقعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

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