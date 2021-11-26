ما الذي يعرقل انتظام عمل الحكومة اللبنانية؟

العالم- خاص بالعالم

وقال خشاب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان هذه المسارات سواء من الخط الممانع من جهة الميداني وغيره او سواء من ردات الفعل الامريكية التي تحاول لجم هذا التقدم او الالتفاف على بعض محاور المقاومة المتنوعة والمختلفة في مناطق الشرق الاوسط التي يمتد فيها نفوذ حركات المقاومة، لذلك لابد من النظر والانطلاق من العقبات التي توازي معضلة التحرك الحكومي في لبنان نحو الرغبات الامريكية وغير الامريكية التي تنعكس على الساحة اللبنانية.

واوضح خشاب، انه بعد مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005، ومنذ ذلك الوقت دخلت التجاذبات حيز الواقع اللبناني الميداني التي انعكست مباشرة على الاداء السياسي في لبنان. ومن ثم انقسم البلد بشكل عمودي ظهر في بعض التفاهمات المرحلية التي كانت تنسجم كلياً مع الاقليم، ومن ثم اصبحت تتكشف شيئاً فشيئاً الى مواجهات مباشرة لاسيما بين قيادة حزب الله والسفارة الامريكية في بيروت امتداداً الى عواصم القرار الاقليمية والدولية.

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https://www.alalam.ir/news/5917058