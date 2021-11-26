الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ما الذي يعرقل انتظام عمل الحكومة اللبنانية؟

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكد المحامي والكاتب السياسي محمد خشاب، ان الواقع اللبناني لم يعد واقعاً لبنانياً مستقلاً، فترابط المسارات اللبنانية الداخلية اصبح متشابكاً بطريقة مباشرة مع المسارات التي تحكم التيارات الدولية التي تسير باتجاه الشرق الاوسط.

العالم- خاص بالعالم

وقال خشاب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان هذه المسارات سواء من الخط الممانع من جهة الميداني وغيره او سواء من ردات الفعل الامريكية التي تحاول لجم هذا التقدم او الالتفاف على بعض محاور المقاومة المتنوعة والمختلفة في مناطق الشرق الاوسط التي يمتد فيها نفوذ حركات المقاومة، لذلك لابد من النظر والانطلاق من العقبات التي توازي معضلة التحرك الحكومي في لبنان نحو الرغبات الامريكية وغير الامريكية التي تنعكس على الساحة اللبنانية.

واوضح خشاب، انه بعد مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005، ومنذ ذلك الوقت دخلت التجاذبات حيز الواقع اللبناني الميداني التي انعكست مباشرة على الاداء السياسي في لبنان. ومن ثم انقسم البلد بشكل عمودي ظهر في بعض التفاهمات المرحلية التي كانت تنسجم كلياً مع الاقليم، ومن ثم اصبحت تتكشف شيئاً فشيئاً الى مواجهات مباشرة لاسيما بين قيادة حزب الله والسفارة الامريكية في بيروت امتداداً الى عواصم القرار الاقليمية والدولية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5917058

روابط ذات صلة

لبنان.. لقاء الأحزاب يدين القرار الاسترالي بحق حزب الله

جبهة العمل الاسلامي تدين تصنيف استراليا حزب الله منظمة ارهابية

لبنان.. نعمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد بنهاية العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بسبب كورونا.. السعودية تعلق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول

وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان في مأرب والحديدة

الخارجية الأمريكية: لا ننوي إعلان وجود عسكري دائم لجناح الناتو الشرقي

تعاون استراتيجي غير مسبوق بين المغرب و'اسرائيل'

ما الذي يعرقل انتظام عمل الحكومة اللبنانية؟

بالفيديو.. طهران: التوصل لاتفاق جيد وفوري في حال عودة الأطراف وإلغاء الحظر