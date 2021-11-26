العالم - خاص بالعالم

المتظاهرون طالبوا الحكومة بالعودة عن هذه الاتفاقية، معتبرين أنها ترهن الامن المائي الاردني الى الاحتلال الاسرائيلي.

ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها أسماء المعتقلين من طلبة وناشطين، الذين اعتقلوا بسبب رفضهم لاتفاقية المياه الموقعة مع الكيان الصهيوني، مطالبين بالافراج الفوري عنهم جميعًا.

كما طالب المتظاهرون بحل الحكومة في حال عدم العودة عن الاتفاقية.

المتظاهرون طالبوا ايضا في ذات السياق بالغاء كافة الاتفاقيات مع هذا الكيان بدءًا من اتفاقية وادي عربة، مرورًا باتفاقية الغاز.



وكانت حكومة الأردن قد وقعت مع نظيرتها الاماراتية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي الإثنين الماضي، إعلان نوايا لمقايضة الكهرباء بالمياه، حيث يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ويحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ما أثار غضبًا شعبيًا وسياسيًا عارمًا وصولًا الى دعوات لإسقاط الحكومة الاردنية.

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