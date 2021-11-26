شاهد..النهضة التونسية تتهم الرئيس بعجزه عن تقديم الحلول

العالم - خاص بالعالم

في المقابل تُطرح أسئلة حول سيناريوهات تطور الأوضاع في البلد الذي تسود فيه حالة من الغموض والترقب لما تحمله علبة سعيّد السوداء.

في هذه الأثناء تتواصل الاحتجاجات الرافضة لانفراد سعيد بالسلطات، وكان آخرها وقفات احتجاجية نظمها عاطلون عن العمل من حمَلة الشهادات الجامعية أمام مقار عدد من الولايات.



وندد المحتجون برفض الرئيس تفعيل القانون ثمانية وثلاثين الخاص بتوظيف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية.

كما يواصل عدد من المحتجين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على عدم تفعيل القانون الذي اعتبره سعيّد غير قابل للتنفيذ، واصفا من صدقوا عليه ببائعي الأوهام.

الأوضاع الاقتصادية لا ترسل برسائل مطمئنة؛ وهو ما يؤكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي عبد الكريم جراد.

فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من عجز بقيمة الف ومئتي مليار دينار؛ وأنه يشهد وضعا خطيرا بالمقارنة مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وأشار إلى أن وضعه المالي يتجه نحو التدهور يوما بعد يوم، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه.

بدورها حركة النهضة أكدت أن الرئيس التونسي قيس سعيّد عاجز عن تقديم حلول لقضايا البلاد ويواصل خطاب التقسيم والإتهام والتهديد.

وأشارت إلى أن المزاج الشعبي بات يدرك خطورة سياسات سعيّد على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاوضاع الإقتصادية والإجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية.

ونبهت الحركة إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة والإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد؛ داعية إلى مجموعة من الخطوات تضمن العودة للديموقراطية، وعلى رأسها احترام الدستور واستعادة السلطة التشريعية والذهاب إلى حوار وطني هادئ وانتخابات عامة سابقة لأوانها.

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