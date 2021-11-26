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مصرف لبنان يصدر بيانا هاما بشأن اسعار صرف الدولار

مصرف لبنان يصدر بيانا هاما بشأن اسعار صرف الدولار
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

قال مصرف لبنان إن التطبيقات التي تعلن عن سعر صرف الليرة مقابل الدولار دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار، هي تطبيقات "مشبوهة وغير قانونية".

العالم - لبنان

وشدد المصرف في بيان على أن "الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميا من مصرف لبنان بناء على التداول الجاري في السوق والمسجل على منصة صيرفة، وهي المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار وعن حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار".

وأضاف أن: "التطبيقات التي تعلن عن الأسعار دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي. وهي تحرك أسعارها ليلا نهارا وفي كل أيام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأن سوق القطع الموازية هي سوق منظمة على شكل بورصة. وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية".

وأشار إلى أن "السلطات القضائية والسلطات الأمنية سعت إلى ضبط هذه التطبيقات بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الانترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها"، مؤكدا أنه "سيتابع هذا الأمر في الخارج وسيحمل المسوؤلية لشركات كـGoogle و Facebook وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر Sayrafa فقط".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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