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البيان المشترك لبوتين وعلييف وباشيناين عقب اجتماعهم في سوتشي

البيان المشترك لبوتين وعلييف وباشيناين عقب اجتماعهم في سوتشي
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بيانا مشتركا أعلنوا فيه الاتفاق على خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وذكر البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي بينهما الذي عقد اليوم الجمعة في سوتشي أن بوتين وعلييف وباشيناين بحثوا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها يوم 9 نوفمبر 2020 حول الوقف الكامل لإطلاق النار وكل الأعمال القتالية في منطقة نزاع قره باغ، وكذلك الاتفاقات المعلنة في 11 يناير 2021 حول فك حجب كل الاتصالات الاقتصادية وممرات النقل هناك.

وأكدوا، حسب البيان، "الالتزام بمواصلة التطبيق الممنهج والتنفيذ الصارم لكل بنود" هذه الاتفاقات "في مصلحة ضمان الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في جنوب القوقاز".

واتفقت الأطراف الـثلاثة على "تكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى حل المهمات المتبقية في أسرع وقت ممكن".

وتابع بوتين وعلييف وباشينيان: "اتفقنا على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود الاذربيجانية الأرمينية واقتياد الأمر إلى تشكيل لجنة ثنائية حول ترسيم حدود دولتي الجمهورية الأذربيجانية وجمهورية أرمينيا مع فصلها لاحقا بالإسهام التشاوري من قبل الاتحاد الروسي بطلب من الطرفين".

وأشار البيان إلى أن روسيا "ستواصل تقديم كل الدعم الضروري في مصلحة تطبيع العلاقات" بين أذربيجان وأرمينيا و"إقامة أجواء الثقة بين الشعبين الأذربيجاني والأرميني وبناء علاقات حسن الجوار في المنطقة".

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