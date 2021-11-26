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القنصل الايراني يعلن منح الفيزا المتعددة للصناعيين في كربلاء

القنصل الايراني يعلن منح الفيزا المتعددة للصناعيين في كربلاء
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في محافظة كربلاء المقدسة بالعراق مجتبى كريمي الموافقة عن منح الصناعيين في كربلاء الفيزا المتعددة.

العالم - العراق

وقال كريمي على هامش زيارته غرفة صناعة كربلاء المقدسة إن هذه الموافقة تدعم كل ما يطور صناعتنا الوطنية من خلال تبادل الخبرات ، وفي كافة المجالات الصناعية فضلا عن أهمية هذه المشاريع في تشغيل الأيدي العاملة العراقية

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم ال ياسين بحثنا مع القنصل العام الايراني إقامة مشاريع صناعية مشتركة في مختلف القطاعات الصناعية بالمحافظة وتشجيع العاملين بالقطاع الصناعي الخاص في البلدين.

وأكد انه تم الاتفاق على قيام شراكات بين مستثمرين من الطرفين لإنشاء معامل ومصانع بمختلف القطاعات الصناعية المهمة ، فضلا عن تقديم التسهيلات للصناعيين بالمحافظة.

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