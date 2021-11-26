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مخاطر اتفاق الأردن و"اسرائيل".. واتساع الاحتجاجات التونسية

مخاطر اتفاق الأردن و
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. خروج تظاهرات حاشدة في العاصمة الاردنية عَمّان رفضا للاتفاقيةِ التي وقّعها الاردنُ مع الكيانِ الاسرائيلي برعايةٍ اماراتية في دبي.

العالم- خاص بالعالم

ويرفض الاردنيون الاتفاقيةَ التي تنص على مقايضة المياهِ مقابلَ الكهرباء. وطالبوا الحكومةَ بالعودةِ عن هذهِ الاتفاقية، معتبرين أنها ترهنُ الامنَ المائي الاردني الى الاحتلالِ الاسرائيلي.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تواصل الاحتجاجات الرافضة لانفراد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات؛ وفيما ظل ضبابية المشهد وانعدام الأفق لمستقبل البلاد؛ اتهمت حركة النهضة سعيّد؛ بانه عاجز عن تقديم الحلول ويواصل خطاب التقسيم والإتهام والتهديد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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