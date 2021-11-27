شاهد .. متحور جديد يحمل اسم "اوميكرون" يرعب دول العالم

العالم - کورونا



متحور جديد للفيروس یحمل اسم اوميكرون ظهر في جنوب إفريقيا وعدة دول اخرى بدأ يشكل حالة رعب في العالم.

وكالة الأمن الصحي البريطانية قالت إن هذا المتحور يشكل أكبر تحد منذ بداية انتشار وباء كورونا واضافت ان المتحور يملك قدرة على التحول تفوق بضعفين قدرة متحور دلتا واكد الفريق العلمي الذي اكتشفه بأنه سريع الانتشار، ومعظم إصاباته من الشباب كما عثر على السلالة الجديدة المتحورة أيضا في دولة بوتسوانا الافريقية وهونغ كونغ. بالاضافة اصابة به في بلجيكا وكيان الاحتلال الاسرائيلي. منظمة الصحة العالمية اكدت ان فهم مستوى انتقال وشدة المتحور الجديد يحتاج إلى عدة أسابيع.



مفوضية الصحة الأوروبية اكدت ان خطر انتشار المتحورة الجديدة لكورونا في القارة مرتفع إلى مرتفع جدا. فيما اوصى الاتحاد الأوروبي دوله الاعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها. إلا أن حكومة جنوب إفريقيا اعترضت، واعتبرت القرارات الصادرة من بعض دول العالم متسرعة. ورأت أن القلق الفوري يكمن بالضرر الذي سيلحق هذا القرار بالصناعات السياحية والشركات، خصوصاً أن هذه الإجراءات تشكّل ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة. فيما اتخذت دول أخرى إجراءات مماثلة بينها البرازيل والمغرب والأردن.



الولايات المتحدة اعلنت اغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبية بسبب المتحور الجديد. والدول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق ومالاوي. وهذا القرار يستثني المواطنين الأميركيين ومن يحملون اقامة دائمة في الولايات المتحدة. وقالت واشنطن ان مسؤولي الصحة العامة لديها يعملون سريعا للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المتحورة. فيما اعلنت شركة موديرنا الأميركية للأدوية أنها ستطور جرعة معززة ضد متحورة فيروس كورونا الجديدة.