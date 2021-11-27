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قائد بحري ايراني: يمكننا اليوم القيام بأي مهمة بحرية في المياه البعيدة

قائد بحري ايراني: يمكننا اليوم القيام بأي مهمة بحرية في المياه البعيدة
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد قائد مقر اسطول الجنوب للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال آريا شفقت بانه لا توجد للقوة البحرية الايرانية اليوم اي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة.

العالم - ايران

يتبع..

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