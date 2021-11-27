السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين..انتشار دوريات "الجاهزية للقتال" حول تايوان

الصين..انتشار دوريات
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الصين أن قواتها الجوية والبحرية تنشر دوريات "الجاهزية للقتال" حول جزيرة تايوان التي زارها وفد من الكونغرس الأميركي أخيرا.

العالم-اسیا والباسفیک

وصرّح الكولونيل شي يي، المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بأن النشاط المعني عُدّ ضروريا ردا على الوضع الأخير في العلاقات الخاصة بمضيق تايوان.

وأكد المتحدث الصيني أن "تايوان جزء من الصين، وأن حماية سيادتها وسلامة أراضيها واجب مقدس على عاتق جيش التحرير الشعبي".

وأوضح أن قيادة الجبهة الشرقية ستكون يقظة ضد تدخل القوى الأجنبية وما يسعى إليه الانفصاليون، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك.

وكان معهد تايوان الأميركي الذي يعمل "كسفارة فعلية" للولايات المتحدة الأميركية في الجزيرة، قد أعلن أخيرا أن وفدا من 5 أشخاص من الكونغرس زار تايوان.

وفي تلك الزيارة التقى أعضاء مجلس النواب الخمسة زعيم الجزيرة تساي إنغ وين.

وتعدّ هذه الزيارة الثانية من نوعها خلال شهر واحد، إذ قامت مجموعة من السياسيين من الكونغرس الأميركي بزيارة مفاجئة إلى تايوان يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسبق أن نشرت قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني دوريات بالقرب من الجزيرة في الزيارة السابقة.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايوان توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها الحزب القومي على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعدّها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أي محاولات لسلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

روابط ذات صلة

الصين: لا تسوية بشأن تايوان... واشنطن ’تتوهّم’

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن اللعب بالنار.. وهذا ما تعهدت به

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستقبلا سفير النمسا.. مساعد رئيس القضاء الايراني: قرار حقوق الانسان المناهض مسيس

رئيس منظمة الطاقة الذرية: على"اسرائيل" معرفة حجمها قبل تهديد إيران

الصين..انتشار دوريات "الجاهزية للقتال" حول تايوان

هل أصدرت مصر قرارا بالتحقيق مع المليارديرات عقب تصريحات ساويرس؟

دراسة 'إسرائيلية' جديدة تحذر من الاتفاق النفطي مع الإمارات

شيخ قبلي بارز : قبائل مأرب لا ناقة لهم ولا جمل في القتال بصفوف التحالف