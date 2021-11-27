الصين..انتشار دوريات "الجاهزية للقتال" حول تايوان

العالم-اسیا والباسفیک

وصرّح الكولونيل شي يي، المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بأن النشاط المعني عُدّ ضروريا ردا على الوضع الأخير في العلاقات الخاصة بمضيق تايوان.

وأكد المتحدث الصيني أن "تايوان جزء من الصين، وأن حماية سيادتها وسلامة أراضيها واجب مقدس على عاتق جيش التحرير الشعبي".

وأوضح أن قيادة الجبهة الشرقية ستكون يقظة ضد تدخل القوى الأجنبية وما يسعى إليه الانفصاليون، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك.

وكان معهد تايوان الأميركي الذي يعمل "كسفارة فعلية" للولايات المتحدة الأميركية في الجزيرة، قد أعلن أخيرا أن وفدا من 5 أشخاص من الكونغرس زار تايوان.

وفي تلك الزيارة التقى أعضاء مجلس النواب الخمسة زعيم الجزيرة تساي إنغ وين.

وتعدّ هذه الزيارة الثانية من نوعها خلال شهر واحد، إذ قامت مجموعة من السياسيين من الكونغرس الأميركي بزيارة مفاجئة إلى تايوان يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسبق أن نشرت قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني دوريات بالقرب من الجزيرة في الزيارة السابقة.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايوان توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها الحزب القومي على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعدّها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أي محاولات لسلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.