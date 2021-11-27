في زيارة رسمية..الرئيس التركي يتوجه إلى تركمانستان

العالم-تركيا

وأقلعت طائرة الرئيس الخاصة من مطار أتاتورك بإسطنبول، حوالي الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ)، متجهة نحو العاصمة عشق آباد، حيث كان في وداعه نائبه فؤاد أوقطاي.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء، الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتربية محمود أوزر، والزراعة والغابات بكر باك دميرلي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والتجارة محمد موش.

كما يضم الوفد التركي، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وعقب اللقاءات مع الجانب التركمانستاني، من المنتظر أن يشارك أيضا في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15، والتي تنعقد الأحد برعاية الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، تحت شعار "سويا نحو المستقبل".

ومن المنتظر أن يسلم أردوغان رئاسة الفترة الدورية المقبلة للمنظمة إلى نظيره بردي محمدوف، فضلا عن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الدول الأعضاء.