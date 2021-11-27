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اليابان تشدد الضوابط الحدودية بسبب متحور "أوميكرون"

اليابان تشدد الضوابط الحدودية بسبب متحور
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن طوكيو ستشدد إجراءات الدخول‭ ‬على القادمين من 3 بلدان إفريقية، هي موزامبيق ومالاوي وزامبيا، بعد اكتشاف المتحور "أوميكرون" بجنوب القارة الإفريقية.

العالم-اسيا والباسفيك

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام القادمين من هذه الدول الإفريقية الثلاث، بالخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام.

ويسري القرار الجديد بدءا من منتصف الليل (15:00 بتوقيت غرينتش، اليوم السبت)، ويأتي بعد يوم من تشديد اليابان إجراءات الدخول على القادمين من جمهورية جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو.

حيث دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

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