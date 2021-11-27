رئيسي يوجه باستمرار التطعيم ضد كورونا لتحقيق الوضع المطلوب في البلاد

العالم - ايران

واعرب اية الله رئيسي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذي تراسه اليوم السبت، اعرب عن تقديره لتعاون المواطنين مع الحكومة من حيث الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ بما في ذلك مواكبتهم في تلقي اللقاحات المضادة لهذا الوباء.

كما ثمن جهود وتضحيات الكوادر الطبية والعلاجية وكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في تحسن الظروف الصحية الناجمة عن جائحة كورونا على صعيد البلاد.

ونوه رئيس الجمهورية، بتلقي 81 في المئة من المواطنين الجرعة الاولى للقاح كورونا ونحو 70 بالمئة اخرين الجرعة الثانية لهذه اللقاحات؛ مبينا ان خروج كافة المدن من الوضعية الوبائية الحمراء ناجم عن الانجازات المحققة في مجال التطعيم والتحصين ضد فيروس كورونا.

كما اكد على ضرورة تلقي الكوادر الطبية والعلاجية وكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة، الجرعة التذكيرية (الثالثة) من اللقاحات، ورعاية التعليمات الصحية والوقائية في وسائط النقل ولاسيما قطارات الانفاق وحافلات النقل العام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المدارس والاماكن العامة.

واوعز رئيسي ايضا، باتخاذ اجراءات رقابية صارمة على كافة المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية للجمهورية الاسلامية، لاسيما الحدود الشرقية، في سياق الخطط الهادفة الى الحد من تفشي هذه الجائحة.