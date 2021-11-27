سوريا..حفل تكريم ألف أسرة من ذوي الشهداء في حلب

العالم-سوريا

وتضمن حفل التكريم عروضاً مسرحية وفنية تتحدث عن بطولات الجيش العربي السوري وملاحم البطولة التي سطرها ضد الإرهاب وعرض فيلم وثائقي يبرز تضحيات وبطولات جيشنا الباسل وهزيمته للإرهاب في حلب وإعادة الإعمار والحياة إليها.

وأشار حسين دياب محافظ حلب في كلمته إلى أن الجيش العربي السوري سطر ملاحم بطولية في مواجهة الإرهاب العالمي ودماء شهدائه الزكية رسمت خارطة الوطن وحاضره ومستقبله.

ولفت العماد محمود الشوا نائب وزير الدفاع إلى أن هذا الاحتفال يأتي تقديراً لبطولات أبطال الجيش العربي السوري التي تعجز الكلمات عن وصفها فرجال جيشنا قدموا أرواحهم رخيصة فداء للوطن.

وألقت سحر أتش أوغلي زوجة الشهيد اللواء علي أتش أوغلي كلمة لفتت فيها إلى أنه بفضل تضحيات وبطولات شهداء الجيش العربي السوري وصموده في وجه الإرهاب عادت مدينة حلب كما كانت رمزاً للحياة والمحبة.

وأكد عدد من ذوي الشهداء المكرمين قداسة الشهادة وفخرهم بأبنائهم الذين قدموا أرواحهم في سبيل عزة وكرامة الوطن حيث عبر محمد العبيد عن اعتزازه بشهادة ابنه في سبيل حرية الوطن ورفعته بينما أشار علي حسونة إلى أن هذه الفعالية دليل على تقدير تضحيات الشهداء الذين سيبقون منارة للأجيال ومثالاً لكل الأجيال القادمة وقالت زينب العلي والدة الشهيد أسامة شيخو “قدمنا الكثير من الشهداء وسنقدم المزيد حتى يستعيد الوطن كل حبة من ترابه”.

حضر الفعالية رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية ومدير شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور وأمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور إبراهيم حديد.