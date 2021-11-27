بالفيديو..ماهي تدابير منظمة الصحة العالمية لمواجهة المتحور أوميكرون؟

العالم - خاص بالعالم

القلق العالمي كان واضحا في الايام الماضية ،ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق عالميا منذ ظهور المتحور دلتا في الهند قبل حوالي سنة، وكانت هذه السلالة الجديدة والخامسة من فيروس كورونا قد اكتشفت يوم 24 من الشهر الجاري في جنوب أفريقيا، وتأتي بعد سلالات "دلتا" و"بيتا" و"ألفا" و"غاما.

وقالت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف: "بناءً على المعلومات التي لدينا، نعلن اليوم عن المتحور الجديد باعتباره نوعًا مختلفًا من القلق يسمى اوميكرون".

هنا في جنوب افريقيا حيث المتحور الجديد، أوميكرون، وهي خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها مثيرة للقلق، تقطعت السبل بهؤلاء المسافرين، حيث اعلنت العديد من الدول حول العالم وقف رحلاتها من والى جنوب افريقيا.



بالمقابل تأسفت جوهانسبرغ لتلك الاجراءات، واعتبرت انها تعاقب بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة اوميكرون من فيروس كورونا.



وامام تلك التطورات الخطيرة المتسارعة: ما هي خطة منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجائحة التالية التي سيشهدها العالم لا محالة؟

تقول مصادر متابعة ان المنظمة ستعمل لمحاولة التوصل الى بداية خيط يقودها الى العثور على اجابة، في وقت تواجه أوروبا الموجة الخامسة من جائحة كوفيد ..لكن بارقة امل تبدو متوهجة في تأكيد علماء من جامعة اوكسفورد بإمكانية تطوير مصل جديد بسرعة كبيرة ضد المتغير اوميكرون.



وبينما العالم يتناقل اخبار اوميكرون، تراجعت الأسواق المالية الجمعة خاصة أسهم شركات الطيران وغيرها في قطاع السفر.

كما هوت أسعار النفط بنحو عشرة دولارات للبرميل، ويبقى السؤال كيف سيتصرف العالم مع المتحور الجديد الآخذ بالانتشار سريعا في نواحي المعمورة؟.