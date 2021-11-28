الكويت توقف طيرانها مع 9 دول أفريقية

العالم - الكويت

ونقل مركز التواصل الحكومي عن مجلس الوزراء الكويتي قراره، مشيراً إلى أن هذه الدول هي: جنوب أفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، ومالاوي.

وبذلك لحقت الكويت بركب باقي الدول الخليجية التي اتخذت إجراءات وقائية مشابهة منذ الجمعة.

وقررت حكومة الكويت منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج تلك الدول الموقوفة رحلات الطيران منها لمدة 14 يوماً على الأقل، وذلك اعتباراً من الأحد (28 نوفمبر 2021)، وحتى إشعار آخر.

وإلى جانب ذلك، قالت إن الحجر الصحي سيُطبَّق على المواطنين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوماً على الأقل.

كما قرر مجلس وزراء الكويت تطبيق الحجر المؤسسي 7 أيام، على المواطنين القادمين من تلك الدول، مع إجراء فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس.

كما دعت الحكومة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن، إلا في حالات الضرورة، خاصة إلى الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكان الطيران المدني في الكويت أصدر تعليمات جديدة بخصوص انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"؛ إذ قال في تغريدة على "تويتر": "نظراً إلى انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، نجدد ضرورة التقيد بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب القادمين والمحوّلين إلى دولة الكويت".