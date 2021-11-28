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حكومة كردستان العراق تعلق على الهجوم الذي استهدف البيشمركة

حكومة كردستان العراق تعلق على الهجوم الذي استهدف البيشمركة
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بياناً حول سقوط ضحايا من قوات البيشمركة في كولجو، بمحافظة ديالى شرق بغداد.

العالم-العراق

وجاء في نص البيان: "شعرت بحزن عميق لنبأ استشهاد كوكبة من أبطال البيشمركة الليلة الماضية بينما كانوا يقدمون المساعدة إلى زملائهم في منطقة كولجو، وإني إذ أعزي عوائلهم وذويهم، أسأل المولى القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وجنانه، وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وتابع: "لقد حذرنا مراراً من مخاطر إرهابيي داعش وإعادة تنظيم صفوفهم، وخصوصاً في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، مستغلين بذلك الثغرات الأمنية في تلك المناطق، إذ أصبحوا يشكلون تهديداً جدياً على أمن المنطقة وسكانها".

واردف بارزاني، "ولا بد من تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد داعش، بهدف سد الثغرات الأمنية في تلك المناطق، وعليه وجّهنا وزارة البيشمركة لتكون على أهبة الاستعداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تهديدات إرهابيي داعش، ومنع إلحاق الخسائر بقوات البيشمركة وأهالي المنطقة".

وافادت وكالة الانباء العراقية الرسمية باستشهاد وإصابة 10 من عناصر قوات البيشمركة، في حصيلة نهائية لهجوم ارهابي استهدف هذه القوات في محافظة ديالى.

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