غضب المواقع الاردنية ضد اتفاقية المياه مقابل الكهرباء

العالم - الاردن

وفي ظل ما تشهده المنطقة وعملية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وقَّع الاردن على اتفاقية تعاون مع كيان الاحتلال لتبادل المياه والكهرباء بينهما، وذلك برعاية اماراتية، حيث وُقِّعَت الاتفاقية في اكسبو دبي.

الاردن سينتج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية التي ستمول الامارات بناءها لصالح الاحتلال الاسرائيلي الذي بدوره سيقوم بتحلية المياه لصالح الاردن الذي يعاني من ازمة مياه بدأت منذ سنوات.

بعد الاعلان على توقيع الاتفاقية نزل الاردنيون الى الشارع في احتجاجات رافضة للخضوع للاحتلال مؤكدين ان ماء العدو احتلال وان "الدم ما بيصير مي".

مواقع التواصل ايضا شهدت غضباً كبيراً ضد اتفاقية المياه والكهرباء بين الاردن والاحتلال.

وغردت "سالي":"لم ولن تنسى الشعوب العربية المحتل والاحتلال. هذه تظاهرة في الأردن، والتي وقعت حكومتها على معاهدة استسلام مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من ربع قرن من الزمن. فلسطين قصة أرض مُحتلة، تُرضعها الأمهات أطفالها جيلا بعد جيل".

وكتب "مؤيد الذيب":"حتى الضجيج الاعلامي الرسمي الاردني والفلسطيني الرافض لصفقة القرن كان ذراً للرماد في العيون. قضية فلسطين لا تعنيهم. في الداخل صراع على السلطة، وفي الاردن صفقات تجارية لفائدة اشخاص معينين. هذا كل ما يهمهم".

وعلقت "فرح شواورة":"تشتري منهم غاز لتولد طاقتك غصب. وتولد لهم طاقة نظيفة على أرضك كمان بالغصب.. هذا هو تعريف الخنوع".