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القبض على وزير العدل بالحكومة السودانية المنحلة.. لهذا السبب!

القبض على وزير العدل بالحكومة السودانية المنحلة.. لهذا السبب!
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت إحدى الصحف السودانية، صباح اليوم الأحد، خبر القبض على نصر الدين عبدالبارئ، وزير العدل بالحكومة المنحلة، وفًقا لما أصدرته نيابة جرائم المعلوماتية.

العالم - السودان

أفادت أن سبب القبض، وفقًا لـ"مصادر"، عقب تدوين بلاغ في مواجهته تحت طائلة إشانة السمعة.

ونقلت المصادر لـ"الإنتباهة" أن 98 مستشارًا قانونيًا تقدموا بشكوى اتهموا فيها عبدالبارئ بإشانة سمعتهم.

مع ذلك قدم الشاكون مستندات إتهام عبارة عن مقاطع فيديو يظهر فيها عبدالبارئ، وهو يصرح في لقاء تلفزيوني مجيبًا عن سؤال يتعلق، بالشاكين الذين تمت إحالتهم وفصلهم من وزارة العدل بقرار صدر عن لجنة إزالة التمكين.

وذكرت المصادر أن عبدالبارئ، أجاب آنذاك أن المستشارين المفصولين، جميعهم فاسدون ومارسوا سطوة وتسلطًا على وزارة العدل - وفق المصادر - مما قاد المستشارين المفصولين إليى تقييد دعوى في مواجهته بنيابة جرائم المعلوماتية.

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القبض على وزير العدل بالحكومة السودانية المنحلة.. لهذا السبب!