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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون متطرفون صهاينة، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ووفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس؛ فإن عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

ولفتت دائرة الأوقاف إلى أنه "في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى؛ تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين المقدسيين، والاعتداء على بعضهم، وحجز هويات العديد منهم، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين".

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية، تستمر عدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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