العدوان السعودي الإماراتي واستراتيجية التمزيق والتفريق في اليمن

العالم - المشهد اليمني

ويسلط برنامج "المشهد اليمني"، الضوء على تعدد الولاءات والاجندات الذي أدى الى تشكيل عدد من القوى المتصارعة فيما بينها، ومكنت الامارات مجموعات من السلفية التكفيرية والمرتزقة من السيطرة على مساحات واسعة في السواحل الغربية وباب المندب، حيث ان الجماعات هذه وبدعم من الامارات صعدت في الاونة الاخيرة من عملياتها العسكرية في محافظة تعز بهدف رسم واقع جديد ومتغيرات جديدة.



ويتطرق برنامج "المشهد اليمني "، إلى الصراع ايضا بين قوى التحالف السعودي الاماراتي في محافظة شبوة جنوبي البلاد ايضا ما زال مستمرا، بحيث أعادت الامارات مؤخرا شخصيات قبلية للواجهة بهدف طرد مليشيات حزب الاصلاح التكفيري وصناعة واقع جديد يقوم على التقسيم المناطقي.



كما يبحث البرنامج في استمرار طيران العدوان السعودي غاراته الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، حيث استشهد واصيب عدد من المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية. ونظم الأهالي في عدد من المدن والقرى وقفات احتجاجية تنديدا بالتصعيد السعودي، ودعوا الى دعم جبهات القتال. تقرير يرصد آخر التطورات في اليمن،



ويناقش البرنامج اخر التطورات في الساحل؟ وهناك انباء عن استعادة قوات الجيش واللجان مناطق حيس في الحديدة ما مدى صحة ذلك؟ ماذا عن التطورات هناك وتصعيد قوات طارق عفاش والجماعات السلفية نحو تعز؟ ماذا عن الانسحاب او تراجع الذي قامت به قوات طارق عفاش في الساحل؟ هل بالفعل لديها استراتيجية جديدة للتصعيد نحو تعز؟

كما يبحث برنامج"المشهد اليمني" في الهدف الاماراتي من السيطرة على تعز والتصعيد هناك؟ وما هو مصير مليشيات حزب الاصلاح في تعز؟ هل سيتفق المرتزقة في تعز مع القوات التابعة للامارات في المخا؟ ام سنشهد قتال ونزاع في المستقبل فيما بينهم؟ وماذا عن التطورات في شبوة والاختلافات بين مرتزقة السعودية والامارات؟ ماهي دلالات هذه الاختلافات؟ هل بالفعل هناك مساع سعودية اماراتية لتمزيق اليمن؟ وماهو مستقبل هذه المليشيات؟ ماذا عن التصعيد السعودي حول الغارات على صنعاء؟ ما هو الهدف من وراء ذلك؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة :

- مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد طاهر أنعم

- الاعلامي اليمني من بيروت عبد السلام الجحاف

التفاصيل في الفيديو المرفق ...