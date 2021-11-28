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قرداحي: آمل أن تعالج قضية رضوان مرتضى بما يكفله قانون المطبوعات

قرداحي: آمل أن تعالج قضية رضوان مرتضى بما يكفله قانون المطبوعات
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

امل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي​، ان تعالج قضية  الصحافي رضوان مرتضى بما يكفله قانون المطبوعات و يضمن حرية التعبير.

العالم_لبنان

و شدد في بيان اليوم الأحد تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الصحافي رضوان مرتضى​، على أن “محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الناظرة في قضايا المطبوعات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمل الصحافيين والإعلاميين، وذلك بما يتوافق مع الدستور والأنظمة والقوانين التي ترعى حرية الرأي والتعبير، وتعتبر السمة الأبرز من سمات لبنان وأسس وجوده ونتيجة نضال عريق تميزت به الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني على مر السنوات والعهود”.

وأمل أن “تعالج قضية الزميل رضوان مرتضى بما يكفله قانون المطبوعات، ويضمن حرية التعبير وحق المؤسسات والإدارات العاملة وفق الأنظمة والقوانين، وبعيدا من الاستنسابية وكل ما لا يتوافق مع حرية القول والكلمة وحق الوصول الى المعلومات”، لافتا إلى أن “القانون الخاص بقضايا المطبوعات، واضح في هذا الشأن”. وشدد على “تأييد ما أعلنته نقابة المحررين والإجراءات القانونية التي ستتخذها في هذا السياق”.

حكمت محكمة عسكرية في بيروت قبل يومين غيابيا على الصحافي رضوان مرتضى بالسجن لمدة سنة وشهر، بجرم إهانة المؤسسة العسكرية على خلفية تصريحات متكررة لمرتضى عن المؤسسة العسكرية عبر شاشة الجديد، وأبرزها كلامه عن مسؤولية الجيش في إنفجار مرفأ بيروت.

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