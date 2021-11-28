حركة فتح: ‏وصول رئيس الاحتلال لمدينة الخليل تشريع للاستيطان

العالم ـ فلسطين

ويستعد رئيس الاحتلال الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد، لاقتحام المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لإضاءة ما يسمى “شمعة حانوكا”، بمشاركة قادة المستوطنين في الضفة.

وسيتم تحويل المسجد الإبراهيمي ومحيطه لثكنة عسكرية، وسيتم نشر قوات كبيرة لتأمين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمكان.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، على محتجين تجمعوا قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل رفضًا للاقتحام الذي سيتم مساء اليوم بقيادة يتسحاق هرتسوغ.

وجاء هذا الاعتداء بعد تأدية مئات المواطنين لصلاة الظهر في المسجد الإبراهيمي، بعد دعوات للاعتكاف فيه، للتصدي لنية رئيس الاحتلال اقتحامه اليوم.

ويوم أمس، دعا نشطاء ومؤسسات رسمية وشعبية لإعمار المسجد الإبراهيمي بالمصلين في ظل استعداد رئيس دولة الاحتلال لاقتحامه اليوم الأحد، مشددين على ضرورة الاحتشاد ضد مخططات الاحتلال التهويدية، وإفشال اقتحام المسجد.