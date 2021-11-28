شاهد: هلع عالمي كبير من الانتشارالسريع لفيروس اوميكرون

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الفيروس الجديد الذي جاء من دولة جنوب افريقيا أسمته منظمة الصحة العالمية اوميكرون واصبح ينتشر بسرعة خاصة في الدول الاوربية.

دول عدة منها المانيا وبريطانيا وايطاليا وبلجيكا واستراليا اعلنت رصد حالات إصابة بالمتحور الجديد. العديد من الدول اتخذت اجراءات استباقية لمواجهة اوميكرون. حيث أعلنت ولاية نيويورك الاميركية حالة التأهب؛ كذلك اوقفت العديد من الدول رحلاتها الجوية مع دول في افريقيا. وبلغ الامر بحكومة الاحتلال الاسرائيلي الى حظر دخول الاجانب من جميع الدول لمدة اسبوعين، وقال رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت إنّ على اي مسافر اسرائيلي البقاء في الحجر الصحي بمن فيهم الملقحون.

وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي يقول علماء الأوبئة إنّ الأوان قد فات لفرض قيود على السفر لمنع انتشار أوميكرون على مستوى العالم. وتستهدف من منع السفر منها واليها بشكل اساس، جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وموزامبيق وإيسواتيني ونيجيريا.

وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع متزايد في عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بشكل يومي خلال الايام القليلة الماضية، حيث قالت مصادر طبية إنّ البلدان الاوروبية تواجه موجة جديدة من الانتشار، وإنها أسوأ بكثير من الموجات السابقة. وقد أعلنت المانيا لوحدها تسجيل اكثر من اربعة وربعين الف اصابة، واكثر من مئة حالة وفاة في يوم واحد، كما ارتفعت الاصابات والوفيات في ايطاليا واسبانيا وبريطانيا. وفي المكسيك التي تواجه موجة سادسة من انتشار كورونا اعلنت وزارة الصحة تسجيل نحو ثلاثة آلاف اصابة، ومئتين وخمسين حالة وفاة.