الفلبين تحظر دخول المسافرين من 7 دول أوروبية بسبب متحور "أوميكرون"

العالم - أسيا

ونقلت القناة عن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات لمكافحة تفشي الأمراض المعدية، اليوم الأحد: "حظرت المجموعة دخول المسافرين من 7 دول أوروبية بسبب خطر انتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا. وتدخل النمسا والتشيك وهنغاريا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا، ابتداء من 28 نوفمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم، قائمة السفر الحمراء".

وكانت الفلبين قد علقت سابقا بشكل مؤقت الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق.

ولكن الفلبينيين القادمين الى البلد بهدف العودة إلى الوطن يمكنهم دخول أراضي البلاد. وسيتعين على الأشخاص الذين سيصلون قريبا إلى الفلبين من الدول المذكورة أو قد وصلوا إلى الفلبين لكنهم زاروا هذه البلدان خلال 14 يوميا من دخول الفلبين، الخضوع للحجر الصحي واختبار كورونا.